POL-HAM: Mann entblößt sich vor 57-Jähriger

Hamm-Heessen (ots)

In Höhe des Spielplatzes in der Straße An der Mattenbecke hat ein bislang Unbekannter am Sonntag, 10. März, um 9.25 Uhr sein Glied vor einer 57-Jährigen entblößt.

Als die Frau die Polizei verständigte, flüchtete der Exhibitionist fußläufig nach Osten über den Afyonring und entschwand anschließend über die Heessener Straße.

Die Hammerin beschreibt den Täter als 22 bis 28 Jahre alten Mann mit kurzen, schwarzen Haaren und Vollbart. Er ist zwischen 150 cm und 170 cm groß und trug eine schwarze Jacke sowie eine schwarze Jogginghose.

Hinweise zum Flüchtigen nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (jes)

