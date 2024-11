Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen gesucht - Pferdegestüt von Einbrechern heimgesucht

Worbis (ots)

Am Donnerstag wurde ein Pferdegestüt in der Straße Ranch am Klien von Einbrechern heimgesucht. Zwischen 2.30 Uhr und 12.50 Uhr drangen unbekannte widerrechtlich auf das Grundstück ein. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsamen Zutritt in ein Bürogebäude. Die Täter erbeuteten einen geringen vierstelligen Bargeldbetrag. Außerdem verursachten die Täter Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Die Polizei sicherte Spuren und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein. Wer kann Hinweise geben? Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt unter der Tel. 03606/6510 zu melden.

Aktenzeichen: 0282427

