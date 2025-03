Polizei Hagen

POL-HA: Polizei nimmt Randalierer in Gewahrsam

Hagen-Mitte (ots)

Ein 33-jähriger Mann löste am Dienstag (04.03.2025) einen Polizeieinsatz in der Volmegalerie aus. Der Hagener randalierte und griff Kräfte des hiesigen Sicherheitsdienstes an. Durch Polizeibeamte konnte der Mann daraufhin in Gewahrsam genommen werden. Um etwa 17.40 Uhr fiel einem Sicherheitsmitarbeiter ein Mann auf, der eine Mülltonne in der Galerie umwarf und sich Passanten gegenüber aggressiv zeigte. Als der 25-jährige Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes den Randalierer ansprach, griff der 33-Jährige ihn mit Faustschlägen an. Andere Mitarbeitende des Sicherheitsdienstes schritten ein und verständigten die Polizei. Als die Beamten vor Ort erschienen, leistete der augenscheinlich unter Alkohol oder Betäubungsmitteln stehende Mann Widerstand. Die Einsatzkräfte blieben dabei glücklicherweise unverletzt. Sie nahmen den 33-Jährigen in Polizeigewahrsam, wo er einer ärztlichen Blutprobenentnahme unterzogen wurde. Zudem leiteten die Beamten mehrere Ermittlungsverfahren gegen ihn ein. (rst)

