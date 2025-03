Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Kellerbrand in den G-Quadraten PM 2

Mannheim (ots)

Am 04.03.2025 gegen 21.35 Uhr wurde ein Kellerbrand im Quadrat G 5 über Notruf gemeldet. Polizei, die Berufsfeuerwehr der Stadt Mannheim sowie Rettungskräfte suchten umgehend den Brandort auf. Das Brandgeschehen in einem Kellerraum konnte schnell lokalisiert und gelöscht werden. Brandursache war ein im Kellerraum befindliches defektes technisches Gerät. Durch den entstandenen Rauch erlitt ein Anwohner einen starken Hustenreiz sowie leichte Atemnot. Der Anwohner wurde durch Rettunsgkräfte vor Ort erstversorgt, eine Behandlung in einem angrenzenden Krankenhaus war nicht von Nöten. Am Gebäude (Kellerraum) entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000,00 Euro. Ein Fahrnisschaden entstand nicht.

Hinweise auf eine Straftat ergaben sich nicht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell