POL-BO: Nach Notbremsung: Fahrgast stürzt in Linienbus - Polizei sucht beteiligten Skoda-Fahrer

Herne, Bochum (ots) - Zwei Exhibitionisten haben am Wochenende ihr Unwesen in Herne und Bochum getrieben. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen. Am Freitagmorgen, 21. Februar, entblößte sich ein Unbekannter gegen 8.50 Uhr im Volksgarten in Herne-Eickel und nahm in einem Gebüsch sexuelle Handlungen an sich vor. Nach Zeugenangaben sei der Täter männlich, ca. 170-175 cm groß, kräftig und "südländisch". Er habe dunkle ...

mehr