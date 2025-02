Polizei Bochum

POL-BO: Exhibitionisten in Herne und Bochum - Zeugen gesucht

Herne, Bochum (ots)

Zwei Exhibitionisten haben am Wochenende ihr Unwesen in Herne und Bochum getrieben. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Am Freitagmorgen, 21. Februar, entblößte sich ein Unbekannter gegen 8.50 Uhr im Volksgarten in Herne-Eickel und nahm in einem Gebüsch sexuelle Handlungen an sich vor.

Nach Zeugenangaben sei der Täter männlich, ca. 170-175 cm groß, kräftig und "südländisch". Er habe dunkle Haare und einen kurzen Bart. Zur Tatzeit habe er schwarze Schuhe, eine schwarze Jogginghose mit weißen Streifen und einen langen schwarzen Steppmantel getragen.

Der zweite Vorfall ereignete sich am Samstagmittag, 22. Februar, gegen 12.50 Uhr in Bochum-Eppendorf. Auch dort zeigte sich ein Mann in schamverletzender Weise und nahm auf einem Feldweg in Höhe der Husackerstraße 1 sexuelle Handlungen an sich vor.

Zeugen zufolge sei der Täter männlich, etwa 25-30 Jahre alt, 180 cm groß, habe eine normale Figur und sei "westeuropäischer Herkunft". Er habe blonde Haare, blaue Augen und sei zur Tatzeit mit einer hellen Hose und einem weißen T-Shirt bekleidet gewesen.

In beiden Fällen sucht die Polizei Zeugen. Hinweise nimmt das ermittelnde Kriminalkommissariat unter den Rufnummern 0234 909-4120 oder -4441 (Kriminalwache) entgegen.

