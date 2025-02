POL-BO: Motorradfahrer (54) nach Sturz im Krankenhaus

Herne (ots) - Nach einer Verkehrsunfallflucht und einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr in Herne-Eickel sucht die Polizei Zeugen. Noch haben die Ermittler des Verkehrskommissariats den Autofahrer nicht identifiziert, der nach aktuellem Stand am 14. Februar (Freitag) einen Alleinunfall verursacht haben soll. Nach bisherigen Kenntnissen soll der bislang Unbekannte gegen 10.15 Uhr mit seinem VW Golf auf der ...

