Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht

Suhl (ots)

Mittwoch, in der Zeit von 07:20 Uhr bis 16:30 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Friedrich-König-Straße in Suhl. Die Einbrecher entwendeten 250 Euro und verursachten einen Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Die Kriminalpolizei Suhl hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0203741/2024 zu melden.

