Polizei Hagen

POL-HA: Randalierer löst mehrere Polizeieinsätze aus

Hagen-Hochschulviertel (ots)

Am Montagmorgen (03.03.2025) löste ein Mann im Hochschulviertel wegen seines auffälligen Verhaltens zum wiederholten Mal einen Polizeieinsatz aus. Eine Zeugin rief die Polizei gegen 10.00 Uhr zur Fleyer Straße. Sie berichtete den Beamten von einem Mann, der an mehreren geparkten Fahrzeugen gerüttelt und zum Teil an diesen geleckt hatte. Die Polizisten trafen den 36-Jährigen an einer Bushaltestelle an. Es stellte sich heraus, dass der Mann bereits kurz zuvor an einer Baustelle randaliert und schon dadurch einen Polizeieinsatz ausgelöst hatte. Auch am Vortag fiel der Mann im Stadtgebiet wegen deines auffälligen Verhaltes auf. Während des erneuten Einsatzes ergaben sich Hinweise auf eine psychische Erkrankung des 36-Jährigen. Er wurde in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht. (sen)

