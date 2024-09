POL-GM: Schwerer Motorradunfall: 64-Jähriger schwer verletzt

Morsbach (ots) - Unbekannte sind in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (6. September) in eine Apotheke in der Waldbröler Straße eingedrungen. Die Täter hebelte die Glasschiebetür zur Apotheke auf und gelangten so hinein. Dort durchwühlten sie diverse Schränke und Schubladen. Außerdem versuchten sie einen schweren Tresor nach draußen zu schieben, was jedoch nicht gelang. Nach bisherigen Erkenntnissen blieben sie ohne Beute. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat ...

