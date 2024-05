Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall mit Wattagen in Sahlenburg - drei Personen verletzt, eine davon schwer

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am gestrigen Donnerstag (02.05.2024) kam es gegen 12:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einem Wattwagen im Bereich der Hans-Claußen-Straße am Wendepunktes der Wattwagenfahrten in Cuxhaven-Sahlenburg. Aus bislang unbekannten Gründen veklemmte sich bei der Rückankunft am Wendeplatz ein Rad des Wattwagens, wodurch der gesamte Wagen umstürzte. Von den acht Insassen wurden bei dem Sturz drei Personen verletzt, eine davon schwer (keine Lebensgefahr). Hierbei handelte es sich um einen 51-jährigen Mann aus Halle (schwer verletzt), eine 42-jährige Frau aus Aachen und die 24-jährige Wattwagenführerin aus Hamburg. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

