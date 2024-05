POL-CUX: Verkehrskontrolle am Wesertunnel (Lichtbild in der Anlage)

Cuxhaven (ots) - Wurster Nordseeküste: Einbrüche in mehrere Kraftfahrzeuge im Bereich Dorum und Nordholz In der Nacht vom 29.04.2024 auf den 30.04.2024 kam es in der Wurster Nordseeküste, hier in den Ortsteilen Dorum und Nordholz, zu mehreren Diebstählen von Werkzeug aus Kraftfahrzeugen. Hierbei wurde in der Valger Landstraße in Dorum bei einem Mercedes-Benz ...

mehr