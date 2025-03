Polizei Hagen

POL-HA: Hagener missachtete Vorrang an Engstelle und leistet Widerstand

Hagen-Boele (ots)

Während der Streife kam Polizisten am Montag (03.03.2025) gegen 23.20 Uhr ein Opel auf der Hagener Straße entgegen. Aufgrund mehrerer am Fahrbahnrand geparkter Autos gab es eine Engstelle auf der Seite des 23-jährigen Hageners. Der Mann missachtete jedoch die Möglichkeit, eine Lücke zwischen den geparkten Fahrzeugen zu nutzen, um dem Streifenwagen den Vorrang zu gewähren. Er fuhr ohne seine Geschwindigkeit zu reduzieren in die Engstelle ein. Der Streifenwagen musste deshalb nach rechts, bis an die Bordsteinkante ausweichen und abrupt vollständig abbremsen. Der Hagener passierte daraufhin das Polizeifahrzeug mit seinem Opel und fuhr dabei fast gegen den linken Außenspiegel des Autos.

Als die Einsatzkräfte den 23-Jährigen aufgrund des Verkehrsverstoßes stoppen wollten, versuchte der Mann die Beamten abzuhängen. Der Hagener bog mehrfach ab und fuhr schneller als erlaubt durch die 30er-Zone. Er stellte den Opel schließlich in einem Garagenhof ab und flüchtete zu Fuß. Der 23-Jährige konnte im weiteren Verlauf angetroffen werden. Als die Polizisten ihn ansprachen, missachtete er die Anweisungen und reagierte aggressiv. Er gab lautstark an nicht zu wissen, was los sei, redete ununterbrochen und ging wiederholt, wild gestikulierend, auf einen Beamten zu. Dieser forderte ihn mehrfach auf, Distanz zu halten. Als der 23-Jährige auch dies ignorierte, drohten die Einsatzkräfte im weiteren Verlauf an, ihr Reizgas einzusetzen und schalteten unter Ankündigung ihre Bodycam ein. Der Hagener verhielt sich trotzdem unverändert uneinsichtig und verbal aggressiv.

Aufgrund des andauernden Redeschwalls des Mannes war die Sachverhaltsaufklärung nur bedingt möglich. Er schaltete stattdessen sein Mobiltelefon ein und fertigte einen Mitschnitt des Gespräches mit den Beamten an. Im weiteren Verlauf leistete er Widerstand. Er wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in das Polizeigewahrsam gebracht. Ein freiwilliger Drogenvortest verlief negativ. Hinweise auf den Konsum von Alkohol ergaben sich nicht.

Aufgrund diverser Beschädigungen an dem Opel besteht jedoch der Verdacht, dass der 23-Jährige eine Verkehrsunfallflucht beging. Er machte widersprüchliche Angaben zu den Schäden, sodass die Polizisten eine Anzeige fertigten. Das Auto war zudem verkehrsbehindernd geparkt, sodass der Zugang zu vier Garagen behindert war. Aufgrund dessen wurde der Opel abgeschleppt. Der Mann erhielt auch hier eine Strafanzeige. Aufgrund der Gesamtumstände fertigten die Polizisten zudem einen Bericht an das Straßenverkehrsamt. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell