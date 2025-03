Polizei Hagen

POL-HA: Vodka an Tankstelle gekauft - Polizei stoppt Fahrer mit 1,1 Promille

Hagen-Haspe (ots)

Die Mitarbeiterin einer Tankstelle in der Berliner Straße verständigte am Montag (03.03.2025) gegen 12 Uhr die Polizei und gab an, dass ein Kunde bei ihr Vodka kaufte und den Alkohol noch im Geschäft trank. Anschließend setzte er sich in sein Fahrzeug und startete den Motor. Der 60-jährige VW-Fahrer konnte durch eine Streifenwagenbesatzung noch auf dem Gelände der Tankstelle angetroffen werden. Der Iserlohner stimmte einem freiwilligen Atemalkoholtest zu. Das Gerät zeigte einen Wert von 1,1 Promille an, der 60-Jährige musste deshalb eine Blutprobe abgeben. Die Polizisten beschlagnahmten seinen Führerschein und fertigten eine Strafanzeige. Der Mann muss sich wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. (arn)

