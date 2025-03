LPI-NDH: Schlangenlinienfahrender Lkw-Fahrer muss Führerschein abgeben

Heilbad Heiligenstadt (ots) - Eine böse Überraschung erlebte eine Autofahrerin am Dienstag in Heiligenstadt. Sie hatte ihren Pkw gegen 7.45 Uhr auf einem Parkplatz in der Wilhelmstraße abgestellt. Als sie gegen 16 Uhr zu dem Renault zurückkehrte, stellte sie einen unfallbedingten Schaden an einer Seitentür ihres Autos fest. Der unbekannte Unfallverursacher war bereits unerlaubt vom Unfallort geflüchtet. Die Polizei ...

