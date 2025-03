Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Nach Parkplatzunfall geflüchtet

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Eine böse Überraschung erlebte eine Autofahrerin am Dienstag in Heiligenstadt. Sie hatte ihren Pkw gegen 7.45 Uhr auf einem Parkplatz in der Wilhelmstraße abgestellt. Als sie gegen 16 Uhr zu dem Renault zurückkehrte, stellte sie einen unfallbedingten Schaden an einer Seitentür ihres Autos fest. Der unbekannte Unfallverursacher war bereits unerlaubt vom Unfallort geflüchtet. Die Polizei ermittelt wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet mögliche Zeugen um Hinweise. Wer den Unfall bemerkt hat oder Angaben zu dem unfallflüchtigen Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt unter der Tel. 0361/574367100 zu melden.

Aktenzeichen: 0057226

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell