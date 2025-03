Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall endet an Hauswand

Greußen (ots)

Auf der Bundesstraße 4, in der Ortslage von Greußen, kam es am Dienstagnachmittag zur Kollision eines Ford-Transporters mit einem vorfahrtsberechtigten Lkw, der auf der Nordhäuser Straße in Richtung Erfurt unterwegs war. Der Transporter fuhr aus der Falttigstraße auf die B4 auf und kollidierte dort mit dem Lkw. Dieser schob den Ford gegen eine Hauswand. Der Fahrer des Transporters verletzte sich hierdurch schwer.

Bis zur Bergung des Fahrzeugs kommt es gegenwärtig an der Unfallstelle zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Der entstandene Sachschaden an dem Haus hat vermutlich keine Auswirkungen auf diese Statik des Gebäudes.

