Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Schwerer Verkehrsunfall am Sundhäuser Kreuz

Merxleben (ots)

Auf der Landstraße 3176, zwischen Merxleben und Klettstedt, kam es am Dienstag gegen 13.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkws. An dem Sundhäuser Kreuz missachtete ein Unfallbeteiligter, der von der Kreisstraße 510 auf die L3176 auffuhr, die Vorfahrt eines anderen Pkw. Bei der Kollision beider Fahrzeuge wurden diese schwer beschädigt und mussten anschließend abgeschleppt werden. Durch den Unfall wurde ein 36-Jähriger leicht und ein 74-Jähriger schwer verletzt. An der Unfallstelle kamen Rettungskräfte und die Feuerwehr zum Einsatz. Bis die Fahrzeuge geborgen waren, kam es auf der L3176 zu Verkehrsbehinderungen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell