Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen - 3 Leichtverletzte

Freiburg (ots)

Am Donnerstagmorgen, 27.02.2025, gegen 07:40 Uhr, ist ein Auto auf der Bundesstraße 518 zwischen Wehr und Hasel alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen. Fahrer und zwei Mitfahrer haben sich leicht verletzt. Der 39jährige Pkw-Lenker war unterwegs in Richtung Hasel. Aus ungeklärter Ursache geriet er nach links von der Fahrbahn ab und kam im dortigen Straßengraben zum Liegen. Der Fahrzeuglenker und zwei weitere Mitfahrer wurden leicht verletzt. Der hinzugerufene Rettungswagen verbrachte einen der Leichtverletzten in ein Krankenhaus. Sachschaden entstand.

