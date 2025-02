Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Autofahrer betrunken unterwegs- Führerschein einbehalten

Freiburg (ots)

Am Freitag, 28.02.2025, gegen 01:50 Uhr, ist ein betrunkener Autofahrer in der Schaffhauser Straße in Bad Säckingen mit über 1,5 Promille angehalten worden. Nach rasant auffälliger Fahrweise konnte die Polizei einen 23jährigen Pkw-Lenker im Bereich einer Tankstelle anhalten und kontrollieren. Es ergaben sich Hinweise, dass der Fahrer Alkohol getrunken haben könnte. Dem Alkotest mit einem Wert von über 1,5 Promille folgte der Gang zur Blutentnahme. Der Führerschein wurde einbehalten, die Weiterfahrt untersagt und die Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr folgt nach Erhalt des Blutergebnisses.

