POL-FR: Waldshut-Tiengen: Bekifft mit nicht versichertem E-Scooter unterwegs

Freiburg (ots)

Am Donnerstagabend, 27.02.2025, gegen 22.00 Uhr, ist ein unter Cannabiseinfluss stehender Lenker eines E-Scooters von der Polizei in der Konstanzer Straße in Waldshut kontrolliert worden. Der 34Jährige war mit seinem E-Scooter auf dem Radweg unterwegs. Als der Lenker des Kleinstfahrzeuges angehalten wurde, gab es Anzeichen von Drogenkonsum. Ein Urintest bestätigte den Verdacht auf Cannabis und der 34-Jährige wurde zur ärztlichen Blutentnahme begleitet. Neben der Anzeige wegen Führen eines Kraftfahrzeuges unter einem Rauschmittel wird der 34-Jährige auch wegen des Verdachts nach dem Pflichtversicherungsgesetz angezeigt. Für den Roller war mutmaßlich keine zwingend erforderliche Haftpflichtversicherung abgeschlossen worden.

