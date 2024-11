POL-BOR: Kreis Borken - Glatte Fahrbahn führt zu mehreren Verkehrsunfällen

Borken (ots) - Tatort: Borken, Auf der Flüt; Tatzeit: 20.11.2024, 19.00 Uhr, bis 21.11.2024, 06.30 Uhr; Etwa 100 Meter Kupferkabel entwendeten bislang unbekannte Diebe von einer Baustelle in Borken. Die Täter gelangten in der Nacht zum Donnerstag durch einen Zaun auf das Gelände an der Straße Auf der Flüt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Borken, Tel. (02861) 9000. (pl) Kontakt für ...

