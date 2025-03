Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Brand gerät außer Kontrolle - Feuer greift auf Böschung und Nachbarhaus über

Schachtebich (ots)

Am Dienstagnachmittag beabsichtigte eine Frau bisherigen Ermittlungen zufolge im Rahmen von Gartenarbeiten trockenes Gras in ihrem Garten zu verbrennen. Durch den einsetzenden Wind griff das Feuer zunächst auf die gesamte Böschung ihres Gartens und in weiterer Folge auf ein Nebengelass eines benachbarten Grundstücks über. Der Dachstuhl des Wirtschaftsgebäudes wurde durch den Brand zerstört. An dem Gebäude entstand ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Verletzt wurde niemand. Vor Ort kamen 30 Kameraden der Feuerwehr zum Einsatz, um die Flammen zu bekämpfen. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung.

