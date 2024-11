Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Flüchten lohnt sich nicht

Ludwigshafen am Rhein (ots)

Am 14.11.2024, gegen 10:30 Uhr, wurde ein 19-jähriger PKW-Fahrer in der 90er Zone der BAB650 in Fahrtrichtung Ludwigshafen von einem Zivilfahrzeug des Geschwindigkeitsmesstrupps der Zentralen Verkehrsdienste Neustadt (ZVD) mit überhöhter Geschwindigkeit gemessen. Der junge Fahrer sollte auf Anweisung des vor ihm fahrenden Zivilfahrzeugs an der Bruchwiesenstraße abfahren und dem Polizeifahrzeug folgen, entschied sich allerdings im letzten Moment, die Flucht in Richtung Ludwigshafen-Mitte anzutreten. Womit der Fahrer allerdings nicht gerechnet haben dürfte war, dass der gesamte Vorgang durch ein weiteres Zivilfahrzeug der Autobahnpolizei Ruchheim, welches sich auf gleicher Strecke befand, beobachtet wurde. Der Fahrer wurde nach kurzer Verfolgung gestellt und letztlich durch gemeinsame Kräfte der ZVD und PASt Ruchheim kontrolliert. Der Grund für seine Flucht war auch schnell klar. Ein Urintest verlief nämlich positiv auf THC, weshalb ihm eine Blutprobe zur gerichtsverwertbaren Feststellung der THC-Konzentration im Blut entnommen wurde.

Gegen den 19-jährigen wird nun wegen des Geschwindigkeitsverstoßes sowie des Verdacht einer Trunkenheitsfahrt ermittelt.

