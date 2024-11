POL-PDNW: Autobahnpolizei Ruchheim - Unfall auf BAB 61 sorgt für zeitweise Sperrung der Richtungsfahrbahn Süden

BAD DÜRKHEIM (ots) - Am 10.11.2024 gegen 18:00 Uhr kam es Am Langenstein in Freinsheim zu einem Einbruchsversuch in einem dortigen Mehrfamilienhaus. Nachdem eine 38-Jährige Hebelspuren an ihrer Wohnungstür festgestellt hatte, wurde die Örtlichkeit umgehend durch Polizeikräfte aufgesucht. Vor Ort konnte festgestellt werden, das bislang unbekannte Täter mit einem nicht bekannten Gegenstand versucht hatten die ...

