Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Neustadt) Gebäudebrand in Neustadt- Frau tot aufgefunden Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Frankenthal/Pfalz und Polizeidirektion Neustadt

Neustadt/Weinstraße (ots)

Bei einem Brand in einer Wohnung in der Neustadter Quellenstraße ist am Montag, 11.11.2024, eine 78-jährige Frau ums Leben gekommen. Um 09.30 Uhr erhielten Feuerwehr und Polizei die Information über einen Brand in einem Mehrfamilienhaus. Bei den Löscharbeiten wurde ein weiblicher Leichnam in einer Wohnung im 1. Obergeschoss des ansonsten unbewohnten Hauses aufgefunden. Nach erfolgter Brandortbegehung durch die Kriminalpolizei und Information der Feuerwehr Neustadt dürfte es sich um einen über Stunden andauernden Schwelbrand am Boden mit stark ausgebildeten Rauchgasen gehandelt haben, der erst nach Betreten des Hauses durchzündete. Es ist anzunehmen, dass die Bewohnerin bereits an den dichten Rauchgasen im Schlaf erstickte. Auslöser könnten aufgestellte Grabkerzen gewesen sein. Hinweise auf Fremdeinwirkung liegen nicht vor. Die Feuerwehr Neustadt war mit drei Löschzügen und ca. 45 Mann im Einsatz. Ebenfalls im Einsatz waren Rettungsdienst und Notarzt und zwei Fahrzeuge des Technischen Hilfswerks. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft Frankenthal und Kriminalpolizei Neustadt zur Brandursache und zum Tod der 78-Jährigen dauern an.

