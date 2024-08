Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mehrere Gartenlauben aufgebrochen - Rasenmäher und Gartengeräte gestohlen

Troisdorf (ots)

Von Sonntag (25. August) bis einschließlich Dienstag (27. August) haben Unbekannte ein Gartengrundstück an "Die große Heerstraße" in Troisdorf-Bergheim betreten und mehrere Lauben aufgebrochen. Die Täter sind vermutlich durch ein Tor vom benachbarten Sportplatz auf das Areal gelangt und in mindestens drei Gartenlauben eingebrochen. Hierbei wurden Vorhängeschlösser aufgebrochen oder die Riegel an den Eingangstüren abgeschraubt. Aus den Lauben entwendeten sie einen neuwertigen Rasenmäher sowie verschiedene Gartengeräte, Werkzeuge und Schrauben.

Die Nutzer des Gartens berichteten, dass sich im aktuellen Monat mehrfach unbefugte Personen auf dem Gartengrundstück aufgehalten hätten. Jedes Mal wurde eines der Tore zur Gartenanlage gewaltsam geöffnet und von den Eigentümern anschließend repariert. Da bisher nichts gestohlen wurde, hatten sie bislang die Polizei nicht informiert.

Die Polizei hat nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts eines besonders schweren Diebstahls eingeleitet. Wer Informationen zu den Vorfällen hat, kann sich unter 02241 541-3221 an die Polizei wenden. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell