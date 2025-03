Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Nach Kollision mit Lkw davongefahren

Niedersachswerfen (ots)

Ein Lkw-Fahrer bemerkte am Dienstag einen Unfallschaden von mehreren hundert Euro an seinem Fahrzeug. Wie sich herausstellte, war ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit der Fahrzeugfront des Lkw kollidiert und anschließend unerlaubt von der Unfallstelle geflüchtet. Der Lkw war in der Leipziger Straße abgestellt. Der Unfall ereignete sich im Zeitraum zwischen Donnerstag, 20. Februar, und Dienstag, 4. März. Wer den Unfallschaden zu verantworten hat, ist gegenwärtig noch unklar. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 entgegen.

