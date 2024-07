Feuerwehr Kleve

FW-KLE: Einladung zum Stadtfeuerwehrfest 2024 in Schenkenschanz

Bild-Infos

Download

Kleve-Schenkenschanz (ots)

Am Samstag, dem 6. Juli 2024 findet das diesjährige Stadtfeuerwehrfest der Freiwilligen Feuerwehr Kleve in Schenkenschanz statt.

Wir würden uns freuen, an diesem Tag eine Vertreterin oder einen Vertreter Ihrer Redaktion bei uns begrüßen zu können und Sie mit Wort und Bild über unser Stadtfeuerwehrfest berichten würden.

Die Programmfolge sieht folgenden Ablauf vor:

- 16.30 Uhr Treffen am Fährkopf - 17.15 Uhr Marsch zum Gerätehaus - 17.30 Uhr Ehrungen am Gerätehaus - 18.00 Uhr Eintreffen am Zelt - 18.30 Uhr Begrüßung und Ansprachen - 20.00 Uhr Öffentlicher Tanz

Der Fährbetrieb wird bis 1 Uhr gewährleistet sein.

Original-Content von: Feuerwehr Kleve, übermittelt durch news aktuell