Feuerwehr Kleve

FW-KLE: Traditionelles Reichswalder Biwak am Waldparkplatz Buchholz

Bild-Infos

Download

Kleve-Reichswalde (ots)

Am 7. Juni 2024 veranstaltet die Löschgruppe Reichswalde der Feuerwehr Kleve wieder ihr traditionelles Biwak. Gefeiert wird stimmungsvoll am Waldparkplatz Buchholz ab 19 Uhr. Auch der Spielmannszug wird einen musikalischen Beitrag leisten.

Sieben Jahre ist es her, dass die Löschgruppe Reichswalde das Biwak am Waldparkplatz am Buchholz ausgerichtet hat. Nun lässt man die traditionelle Veranstaltung mit der besonderen Waldatmosphäre wieder aufleben. Nach dem Start um 19 Uhr wird es gegen 19:30 Uhr einen Auftritt des Spielmannszugs Reichswalde geben. Im Anschluss übernehmen die DJs Dietmar Klüsener und Lukas Grundmann die musikalische Gestaltung des Abends.

Für das leibliche Wohl ist natürlich bestens gesorgt: Die Grillmeister dürfen auf einem XXL-Grillanhänger ihr Bestes geben. Daneben gibt es Pommes frisch aus der Fritteuse und natürlich Bier vom Fass. Außerdem wird ein Aperitif angeboten.

Im Rahmen der Veranstaltung soll der Verein Paulinchen - Initiative für brandverletzte Kinder e. V. unterstützt werden. Es gibt an diesem Abend die Möglichkeit, für die Initiative zu spenden.

Original-Content von: Feuerwehr Kleve, übermittelt durch news aktuell