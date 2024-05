Feuerwehr Kleve

FW-KLE: Zweites "Altrheinfeuer" in Griethausen

Kleve-Griethausen (ots)

Bei der Löschgruppe Griethausen geht es wieder rund. Die Einheit aus dem Altrheindorf lädt zum Feiern beim ALTRHEINFEUER ein! Am Samstag, dem 15. Juni 2024 wird am Feuerwehrhaus in Griethausen einiges geboten.

Um 15 Uhr startet die Veranstaltung für Groß und Klein, Jung und Alt. Dann wird Kaffee und frisch gebackener Kuchen angeboten. Die Kinder können sich auf der Hüpfburg oder beim Spritzenhaus austoben. Wer dann noch Hunger hat, darf sich auf Leckereien vom Grill und aus der Fritteuse freuen. Ab 18 Uhr wird der Regler zum Biwak hochgeschoben! Die DJs von Antenne Griethausen werden den Blauröcken und ihren Gästen ordentlich einheizen.

