Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Auto entwendet - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Unbekannte entwendeten in der Nacht von Mittwoch (09.10.2024, 21.30 Uhr) auf Donnerstag (10.10.2024, 07:20 Uhr) einen BMW X3. Das Fahrzeug war im Tatzeitraum vor einem Anwesen in der Emy-Roeder-Anlage geparkt und hatte noch einen Zeitwert von 58.000 Euro. Wer hat die Tat beobachtet und hat etwas Verdächtiges wahrgenommen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell