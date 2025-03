Polizei Hagen

POL-HA: Handy am Steuer und kein Führerschein: Polizei zieht 32-Jährigen aus dem Verkehr

Hagen-Vorhalle (ots)

Am Mittwoch (05.03.2025) kontrollierte die Polizei einen 32 Jahre alten Van-Fahrer, der mit Handy am Steuer und ohne Führerschein unterwegs war. Die Beamten postierten sich am Vormittag an der Eckeseyer Straße und führten Verkehrskontrollen durch. Hier wurden die Beamten gegen 10.50 Uhr auf den Fahrer eines Ford Transit aufmerksam, der augenscheinlich sein Handy während der Fahrt benutzte. Die Einsatzkräfte hielten den Mann an, der im Rahmen der Kontrolle keinen Führerschein vorzeigen konnte. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und untersagten dem 32-Jährigen die Weiterfahrt. (rst)

