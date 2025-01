POL-PDMY: Kabeldiebstahl an der Baustelle der Ahrtalbahn

Cochem (ots) - In einem sogenannten Garagenpark im Industriegebiet Cochem Brauheck brach am Sonntagmittag gegen 13.20 Uhr ein Feuer aus. In der Garage kam es zu erheblichen Schäden, da dort Zweiräder und Werkzeuge gelagert waren. Ebenso wurde der Eingangsbereich bzw. das Tor massiv beschädigt. Ein Mann aus dem Kreisgebiet wurde vorsorglich zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht. Benachbarte Garagen wurden allenfalls gering in Mitleidenschaft gezogen. Die Brandursache ...

