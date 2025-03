Polizei Hagen

POL-HA: Kein Versicherungskennzeichen an E-Scooter - Strafverfahren gegen Fahrer und Halter eingeleitet

Hagen-Wehringhausen (ots)

Polizeibeamte hielten am Mittwochabend (05.03.2025) in Wehringhausen einen Mann an, der auf einem E-Scooter ohne Versicherungskennzeichen unterwegs war. Als die Beamten gegen 22.30 Uhr mit ihrem Streifenwagen über die Wehringhauser Straße fuhren, wurden sie auf den 31-jährigen Mann aufmerksam, der mit seinem E-Scooter über den dortigen Gehweg fuhr. Bei einer anschließenden Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass an dem Elektrokleinstfahrzeug das vorgeschriebene Versicherungskennzeichen fehlte. Die Polizisten leiteten ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetzt gegen den 31-Jährigen sowie dessen Bruder, der Halter des Rollers ist, ein. An dieser Stelle weist die Polizei Hagen erneut darauf hin, dass jedes Jahr am 1. März das neue Versicherungsjahr beginnt und zu diesem Stichtag die Versicherungskennzeichen beispielsweise an Rollern und E-Scootern gewechselt werden müssen. Für das Jahr 2025 sind nur die grünen Versicherungskennzeichen gültig. Wer noch mit einem blauen Kennzeichen unterwegs ist, begeht einen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und somit eine Straftat. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell