Polizei Hagen

POL-HA: Unbekannter Mann verletzt 18-Jährigen mit Messer - Die Polizei bittet um Hinweise

Hagen-Mitte (ots)

In der Nacht auf Freitag (07.03.2025) verletzte ein bislang unbekannter Mann einen 18-Jährigen unter Verwendung eines Messers, als sich diese gegen 0 Uhr am Berliner Platz aufhielten. Er hatte sich mit einem Freund am Hauptbahnhof befunden und traf dort auf drei unbekannte Männer. Einer der Unbekannten zog ein Messer und verletzte den 18-Jährigen, bevor sich das Trio wieder entfernte. In einem umliegenden Krankenhaus wurde der Verletzte daraufhin ambulant behandelt. Derweil hat die Kriminalpolizei ihre Ermittlungen wegen des Tatvorwurfs der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen. Die Polizei bittet um Hinweise: Wer hat das Tatgeschehen beobachtet oder kann Angaben zur Identität des bislang unbekannten Täters machen? Die Polizei Hagen nimmt Hinweise jederzeit unter 02331 986 2066 entgegen. (rst)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell