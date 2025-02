Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Unfall mit einer Schwerverletzten

Altentreptow (ots)

Auf der Landesstraße 35 bei Altentreptow hat es auf Höhe Am Klosterberg gegen 13:45 Uhr einen Unfall zwischen zwei PKW-Fahrern gegeben. Nach aktuellen Erkenntnissen ist ein 80-Jähriger an einer Stelle unerlaubt abgebogen. Dadurch fuhr eine 75-jährige Frau, die ihm zuvor auf der anderen Fahrbahn entgegen kam, in das Auto.

Die Frau wurde schwerverletzt in eine Klinik gebracht, der Mann gilt als unverletzt.

Nach Polizeieinschätzung ist ein Sachschaden von etwa 18.000 Euro entstanden. Die Straße war auf Höhe des Unfalls kurzzeitig gesperrt.

Die Beteiligten sind Deutsche.

