Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: 85-Jährige und ihr "Schnuffi" gerettet

Malchin (ots)

-- Gemeinsame PM der Polizeiinspektion NB und des LWSPA MV --

Bei der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg ging am letzten Freitag (31.01.2025) gegen 15:30 Uhr ein Notruf bezüglich einer vermissten älteren Person in Malchin ein. Die Bewohnerin einer Wohngemeinschaft und ihr kleiner Hund mit Namen "Schnuffi" wurden vermisst. Durch die sofortige Suche in der Umgebung durch ein Streifenteam des Polizeireviers Malchin wurden die Frau und ihr Hund zunächst nicht gefunden. Aufgrund der niedrigen Temperaturen sowie der Größe und Unwegsamkeit des abzusuchenden Geländes, war eine drohende Gefahr für Leib und Leben für die Seniorin nicht auszuschließen.

Der Polizeihubschrauber wurde durch die Einsatzleitstelle zusätzlich angefordert und unterstützte die intensive Suche. Die eingesetzten Kräfte des Malchiner Reviers suchten auch zu Fuß auf nicht befahrbaren Wegen. Das Streifenteam fand die Seniorin nach etwa 90 Minuten auf einem Feldweg in der Nähe. Die Frau lag auf dem Boden und hatte sich verletzt.

Der Ort, an dem die Frau gefunden wurde, war schwer zugänglich und für einen Rettungswagen nicht befahrbar. Daher landete der Polizeihubschrauber in der Nähe der Gesuchten. Die Seniorin, der Hund "Schnuffi" und eine Malchiner Polizeibeamtin wurden im Polizeihubschrauber zum wartenden Rettungswagen geflogen. Der Rettungsdienst brachte die Vermisste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

