POL-NB: Kein Bordstein, dafür ein Betonklotz

Neustrelitz (ots) - In Neustrelitz und Umgebung werden Bürger aktuell von falschen Polizisten belästigt. Dem Revier und am Notruf wurden im Laufe des Vormittags bereits etliche betrügerische Anrufe gemeldet. Nach aktuellem Stand ist bisher kein Schaden eingetreten. Die Anrufer geben sich als Polizisten bzw. Ermittler aus und geben an, zu Ermittlungszwecken für Befragungen vorbeikommen zu wollen. Dabei ist auffällig, ...

