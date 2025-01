POL-NB: Unfall zwischen Neustrelitz und Peckatel

Klempenow (ots) - Zwischen Burow und Klempenow hat es heute Morgen gegen 07:15 Uhr am Abzweig zur Autobahn einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Nach derzeitiger polizeilicher Kenntnis soll ein LKW-Fahrer die Vorfahrt eines Kleintransporters missachtet haben. In dem Transporter wurden neun Männer aus Osteuropa festgestellt. Einer der Männer ist noch am Unfallort verstorben. Die acht weiteren Insassen des Transporters ...

