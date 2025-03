Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen und einem leichtverletzten Mann

Hagen-Höing (ots)

Bei einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Autos wurde am Donnerstagmittag (06.03.2025) am Höing ein 78-jähriger Mann leicht verletzt. Eine 20-jährige Hagenerin fuhr gegen 12.15 Uhr mit ihrem schwarzen VW über die Straße Am Sportpark in Richtung des Otto-Ackermann-Platzes. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr sie auf den vor ihr befindlichen roten Renault des 78-Jährigen auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser auf den davorstehenden weißen Mercedes eines 22-jährigen Mannes aufgeschoben. Der 78-jährige musste vom Rettungsdienst in ein Hagener Krankenhaus gebracht werden. Weder der VW noch der Renault waren nach dem Unfall noch fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrten Polizeibeamte die Straße Am Sportpark auf Höhe der dortigen Tankstelle für eine Fahrtrichtung. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (sen)

