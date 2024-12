Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Vielzahl an Verkehrsunfällen

Landkreis Schmalkalden-Meiningen (ots)

Am Montag ereigneten sich im gesamten Landkreis Schmalkalden-Meiningen auf Grund der Wetterlage mit einer Gesamtzahl von 15 ungewöhnlich viele Unfälle. Insbesondere in den Morgenstunden kam es innerhalb sehr kurzer Zeit in Kaltennordheimn zu 4 Verkehrsunfällen auf Grund Straßenglätte, bei denen glücklicherweise nur Sachschaden entstand. Zusätzlich kam es in den Abendstunden bei beginnendem Frost und einsetzender Straßenglätte erneut zu einer Vielzahl von Verkehrsunfällen, meist mit Sachschaden.

Die Polizei bittet die Verkehrsteilnehmer eindringlich, die wechselnden Straßenbedingungen in ihrer Tagesplanung mit einzubeziehen. Vielleicht ist es möglich, ein paar Minuten früher loszufahren, damit man in entsprechenden Situationen etwas langsamer und vorsichtiger fahren und so Unfälle vermeiden kann.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell