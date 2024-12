LPI-SHL: Mopedfahrer übersehen

Meiningen (ots) - Sonntagnachmittag kam es zu einer zunächst verbalen und später körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei Personen in der Sachsenstraße in Meiningen. Involviert waren drei Männer im Alter von 22, 25 und 37 Jahren. Alle Beteiligten erlitten leichte Verletzungen. Die genauen Hintergründe sind derzeit noch unklar. Die polizeilichen Ermittlungen laufen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

