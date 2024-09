LPI-SHL: Radfahrer schwer verletzt

Bad Liebenstein (ots) - Am Samstagvormittag wurden in Bad Liebenstein gleich zwei Motorräder in der Altensteiner Straße gestohlen. Die Motorräder waren jeweils auf den Parkplätzen vor den Wohnadressen abgestellt und wurden durch die unbekannten Täter in einen weißen Transporter eingeladen. Bereits am Samstagmorgen wurden unbekannte Täter beim versuchten Diebstahl eines Motorrads in Ruhla gesichtet, woraufhin diese ...

