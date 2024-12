Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: flüchtiger Ladendieb gefasst

Meiningen (ots)

Am Montagnachmittag um 14:10 Uhr entdeckte ein Ladendetektiv eine männliche Person in einem Supermarkt in Meiningen, der sich diverse Gegenstände und Lebensmittel in seine Jackentaschen steckte. Nachdem die Person den Kasssenbereich passierte, ohne die Waren bezahlt zu haben, sprach ihn der Ladendetektiv an. Nun versuchte der Dieb zu flüchten, fuchtelte mit seinen Armen wild um sich, schlug, traf und verletzte des Detektiv dabei leicht und rannte anschließend in Richtung Innenstadt davon. Auf Grund der guten Personenbeschreibung konnten die schnell eintreffenden Polizeibeamten den 38jährigen im Nahbereich feststellen und identifizieren. Der Wert der entwendeten Gegenstände belief sich auf etwa 10 Euro.

