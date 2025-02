Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mann randaliert in Supermarkt

Kaiserslautern (ots)

Wegen eines Randalierers riefen Mitarbeiter eines Discounters in der Zollamtstraße am frühen Donnerstagabend die Polizei. Wie die Angestellten mitteilten, habe der Mann versucht, in der Filiale nach Kunden zu schlagen, diese aber glücklicherweise verfehlt. Nachdem er das Geschäft verlassen hatte, schlug und trat er gegen mehrere Fahrzeuge, die auf dem Parkplatz standen. Die hinzugerufenen Polizeibeamten kontrollierten den 35-Jährigen. Da sich der Mann in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er in eine Fachklinik gebracht. Auf den Störenfried kommen jetzt Anzeigen wegen des Versuchs der Körperverletzung, der Sachbeschädigung zu. |kfa

