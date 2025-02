Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Langfinger greifen in Linienbus zu

Kaiserslautern (ots)

Ein Mann aus der Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn wurde am späten Mittwochabend das Ziel eines Taschendiebes. Der 37-Jährige war gegen 17:50 Uhr mit einem Linienbus der Route 137 von der Mainzer Straße in Richtung Mehlingen unterwegs. Als er zu Hause ankam, bemerkte er, dass ihm jemand sein Mobiltelefon der Marke "Samsung" aus der Seitentasche seines Rucksacks gestohlen hatte. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Diebstahls aufgenommen und sucht Zeugen: Wer war an diesem Tag ebenfalls in dem genannten Bus unterwegs? Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise werden unter der Telefonnummer 0631 369-13312 entgegengenommen. |kfa

