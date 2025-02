Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Randaliert und Widerstand geleistet

Kaiserslautern (ots)

Wegen eines Randalierers wurde die Polizei am Donnerstagnachmittag zu einer Tankstelle in die Merkurstraße gerufen. Dort hatte ein 27-jähriger Mann lautstark herumgeschrien und machte einen aggressiven Eindruck. Die eingesetzten Beamten trafen den Mann an und wollten ihn kontrollieren. Auf die Ansprache der Polizisten reagierte der 27-Jährige nicht. Als einer der Polizisten näher an ihn heranging, versuchte der Mann, ihn zu schlagen. Die Einsatzkräfte überwältigten den psychisch auffälligen Mann und fesselten ihn, dabei trat er nach den Beamten. Der Mann wurde zunächst mit zur Dienststelle genommen und später an Mitarbeiter der Ordnungsbehörde übergeben, die ihn in einer Fachklinik unterbrachten. Er wird sich strafrechtlich wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte, Widerstands und Körperverletzung verantworten müssen. |elz

