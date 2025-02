Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfall im Kreisverkehr

Kaiserslautern (ots)

Am Donnerstagmorgen kam es in Kaiserslautern-Einsiedlerhof zu einem Unfall mit einer leichtverletzten Person. Nach den derzeitigen Erkenntnissen fuhr eine 29-jährige Frau mit ihrem Ford Explorer von der A6 kommend in den Kreisverkehr Richtung Rodenbach ein. Beim Spurwechsel übersah sie allerdings einen neben ihr fahrenden Pkw. Sie krachte mit ihrem Ford gegen den Nissan. Dieser kam nach dem Zusammenstoß von der Fahrbahn ab und landete im Graben. Der 37-jährige Fahrer wurde leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Sein Pkw musste abgeschleppt werden. Die 29-jährige Unfallverursacherin konnte mit ihrem Fahrzeug weiterfahren. |elz

