Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Pfanne aus dem Fenster geworfen

Kaiserslautern (ots)

Ein Mann hat am Donnerstagnachmittag in seiner Wohnung in der Logenstraße randaliert. Der 31-Jährige befand sich in einem psychischen Ausnahmezustand. Er demolierte zunächst eine Fensterscheibe mit einem Küchenbeil und einer Pfanne. Im Anschluss schmiss er die Pfanne aus dem Fenster. Teile der Fensterscheibe fielen auf drei vorbeifahrende Autos und beschädigten diese. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Aufgrund seines psychischen Ausnahmezustandes wurde der Mann von der Ordnungsbehörde der Stadtverwaltung in eine Fachklinik gebracht. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell